Футболисты минского "Динамо" и солигорского "Шахтера" узнали соперников по квалификации Лиги Европы

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" и "Шахтера" узнали соперников по квалификации Лиги Европы. Жеребьевка состоялась сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде отбора к групповой стадии турнира столичный клуб сыграет с ирландским "Дерри Сити". Солигорский "Шахтер" на этой же стадии начнет выступление в Лиге Европы играми с "Коннас Куэй Номадс" из Уэльса.

Матчи первого квалификационного раунда состоятся 12 и 19 июля. Футболисты "Динамо" и "Шахтера" стартуют в турнире выездными поединками. Планируется, что домашний поединок динамовцы проведут на стадионе "Трактор".

Сегодня узнает своего соперника по второму раунду квалификации Лиги Европы брестское "Динамо".

Днем ранее стало известно, что в квалификации Лиги чемпионов борисовский БАТЭ во втором круге отбора сыграет с победителем противостояния между командами ХИК (Финляндия) - "Викингур" (Фареры), которые встретятся в первом отборочном круге.-0-