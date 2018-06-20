Футболисты минского "Динамо" и солигорского "Шахтера" узнали соперников по квалификации Лиги Европы

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" и "Шахтера" узнали соперников по квалификации Лиги Европы. Жеребьевка состоялась сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом раунде отбора к групповой стадии турнира столичный клуб сыграет с ирландским "Дерри Сити". Солигорский "Шахтер" на этой же стадии начнет выступление в Лиге Европы играми с "Коннас Куэй Номадс" из Уэльса.
Матчи первого квалификационного раунда состоятся 12 и 19 июля. Футболисты "Динамо" и "Шахтера" стартуют в турнире выездными поединками. Планируется, что домашний поединок динамовцы проведут на стадионе "Трактор".
Сегодня узнает своего соперника по второму раунду квалификации Лиги Европы брестское "Динамо".
Днем ранее стало известно, что в квалификации Лиги чемпионов борисовский БАТЭ во втором круге отбора сыграет с победителем противостояния между командами ХИК (Финляндия) - "Викингур" (Фареры), которые встретятся в первом отборочном круге.-0-
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