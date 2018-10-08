Футболисты минского "Динамо" и жодинские торпедовцы выиграли в матчах чемпионата Беларуси

Во время матча "Динамо-Минск" - "Смолевичи". Фото столичного клуба

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" и жодинское "Торпедо-БелАЗ" добились побед в заключительных матчах 24-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовцы на своем поле уверенно переиграли "Смолевичи" 2:0, а торпедовцы также у себя дома разгромили гродненский "Неман" - 3:0.

Результаты остальных встреч: "Ислочь" (Минский район) - БАТЭ (Борисов) - 2:1, "Торпедо" (Минск) - "Минск" - 1:0, "Городея" - "Луч" - 1:1, "Днепр" (Могилев) - "Динамо" (Брест) - 1:4, "Слуцк" - "Витебск" - 0:2 , "Гомель" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:3.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 57 очков (23 матча), "Шахтер" - 48 (23), "Динамо" (Минск) - 48 (23), "Витебск" - 47. Матчи 25-го тура состоятся 19-22 октября.-0-