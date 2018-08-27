Футболисты минского "Динамо" не смогли победить "Гомель" в чемпионате Беларуси

Во время матча. Фото ФК "Динамо-Минск"

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" не сумели добиться победы над "Гомелем" в матче 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Гомеле прошла в равной борьбе, но соперники не реализовали свои опасные моменты и разошлись без забитых мячей - 0:0.

Результаты других игр 19-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Витебск" - 1:1, "Смолевичи" - "Динамо" (Брест) - 1:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Днепр" (Могилев) - 3:1, "Неман" (Гродно) - "Торпедо" (Минск) - 1:0, "Городея" - "Ислочь" - 2:0, "Минск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0.

Сегодня футболисты "Слуцка" примут гостей из минского "Луча".

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 45 очков (18 матчей), "Витебск" - 38 (18), "Динамо" (Минск) - 38 (18), "Шахтер" - 38 (18).-0-