Футболисты минского "Динамо" победили "Торпедо-БелАЗ" в чемпионате Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" победили жодинское "Торпедо-БелАЗ" в домашнем матче первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы страны открыли счет на 23-й минуте после удара Артема Соловья, а в самом начале второго тайма торпедовец Павел Долгов восстановил паритет. Викторию минчанам принес Нино Галович, отличившийся на 65-й минуте встречи.

Еще 4 игры стартового тура завершились вничью: "Луч" (Минск) - "Минск" - 0:0, "Неман" (Гродно) - "Витебск" - 1:1, "Гомель" - "Слуцк" - 0:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Брест) - 0:0.

Остальные матчи состоятся 1 апреля: "Ислочь" (Минский - "Торпедо" (Минск), "Городея" - "Днепр" (Могилев), БАТЭ (Борисов) - "Смолевичи".-0-