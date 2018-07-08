Футболисты минского "Динамо" победили "Торпедо" в матче чемпионата Беларуси

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" победили столичное "Торпедо" 1:0 в матче 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный гол в минском дерби на поле стадиона "Трактор" был забит на 80-й минуте игры, когда отличился Владимир Хващинский.

Футболисты "Минска" на своем стадионе сыграли вничью с солигорским "Шахтером" - 0:0. В Бресте местное "Динамо" одолело гродненский "Неман" 1:0.

Лидер турнира борисовский БАТЭ с огромным трудом переиграл у себя дома жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 2:1. Борисовчане уступали 0:1, затем сравняли результат, а победный гол защитник БАТЭ Захар Волков забил на 5-й компенсированной минуте второго тайма.

Еще три встречи 15-го тура состоятся сегодня: "Витебск" - "Гомель", "Смолевичи" - "Луч" (Минск), "Слуцк" - "Городея". Завершится первый круг чемпионата страны 9 июля матчем в Могилеве между местным "Днепром" и "Ислочью" из Минского района.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 38 очков (15 матчей), "Динамо" (Минск) - 34 (15), "Шахтер" - 29 (15), "Витебск" - 28 (14), "Динамо" (Брест) - 25 (15), "Неман" - 25 (15).

В бомбардирской гонке лидируют Павел Савицкий ("Динамо", Брест) и Евгений Шикавка ("Слуцк"), забившие по 8 мячей.-0-