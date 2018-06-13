Футболисты минского и брестского "Динамо" сыграли вничью

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского и минского "Динамо" сыграли вничью в последнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчане начали домашнюю встречу очень активно, и в течение трех минут Артем Милевский и Алексей Гаврилович имели великолепные возможности открыть счет, но дважды блестяще сыграл голкипер гостей Андрей Горбунов. Однако на 7-й минуте и он оказался бессилен, когда на ударной позиции оказался Павел Нехайчик и поразил ворота минчан. Пропустив гол, они не рассыпались и сумели организовать контригру. Настойчивость подопечных Сергея Гуренко была вознаграждена - за две минуты до перерыва Владимир Хващинский восстановил паритет - 1:1. После перерыва игра шла на встречных курсах с обоюдными шансами на успех, но результат не изменился.

Результаты остальных игр 11-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Гомель" - 3:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:0,"Слуцк" - "Днепр" (Могилев) - 5:0, "Минск" - "Ислочь" (Минский район) - 0:1, "Витебск" - "Торпедо" (Минск) - 2:0, "Луч" (Минск) - "Неман" (Гродно) - 1:2, "Смолевичи" - "Городея" - 2:0.

Положение в лидирующей группе после 11 туров: БАТЭ - 28 очков, "Динамо" (Минск) - 24, "Витебск" - 23, "Шахтер" - 21, "Неман" - 21.-0-