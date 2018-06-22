Футболисты минского "Торпедо" одержали волевую победу над могилевским "Днепром" в матче чемпионата Беларуси

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Торпедо" в гостях одержали волевую победу над могилевским "Днепром" со счетом 2:1 в стартовом матче 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Могилевчане открыли счет в середине первой половины игры после удара Александра Павлова. Однако в дальнейшем не смогли удержать победу. После перерыва торпедовцы дважды поразили ворота Максима Высоцкого: на 71-й минуте Сергей Русак реализовал пенальти, а через 13 минут Борис Цыганков забил победный гол. Могилевчане проиграли четвертый поединок подряд, "Торпедо" прервало 10-матчевую серию без побед.

Два матча этого тура состоятся в субботу, 23 июня: "Смолевичи" - "Неман" (Гродно), "Минск" - "Гомель". Центральный поединок 13-го тура состоится 24 июня - лидер первенства БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примет гостей из солигорского "Шахтера", которые до этого одержали 6 викторий подряд. Также в воскресенье минское "Динамо" сыграет в гостях у "Слуцка", столичный "Луч" на своем поле встретится с жодинским "Торпедо-БелАЗом".

Заключительные встречи тура пройдут 25 июня: "Витебск" - "Ислочь" (Минский район), "Динамо" (Брест) - "Городея".

Положение в лидирующей группе после 12 туров: БАТЭ - 31 очко (разница мячей - 21-6), "Динамо" (Минск) - 25 (16-6), "Витебск" - 24 (16-8), "Шахтер" - 24 (15-5).-0-