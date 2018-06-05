Футболисты молодежной сборной Беларуси проведут два спарринга в Албании

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) сегодня и завтра проведут два товарищеских матча со сверстниками из Албании. Обе игры состоятся в албанском Дурресе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этих встречах главный тренер белорусской "молодежки" Людас Румбутис не сможет рассчитывать на многих игроков основного состава. В частности, в национальную сборную приглашены голкипер Денис Щербицкий и защитник Александр Павловец, еще несколько человек выбыли из строя из-за травм. Для белорусов предстоящие игры с албанцами станут проверкой сил перед заключительным отрезком отборочного турнира чемпионата Европы. Осенью белорусские футболисты проведут 4 встречи: 6 сентября с Молдовой (в гостях), 10 сентября с Хорватией (дома), 11 октября с Чехией (дома), 15 октября с Грецией (в гостях). Сейчас положение в 1-й квалификационной группе таково: Греция - 19 очков (7 матчей), Хорватия - 16 (7), Беларусь - 10 (6), Чехия - 10 (6), Молдова - 3 (7), Сан-Марино - 0 (7).

В финальную стадию молодежного Евро-2019 напрямую выйдут победители 9 квалификационных групп. Четыре лучшие команды из занявших вторые места в стыковых матчах определят еще двух участников континентального первенства, хозяйкой которого следующим летом будет Италия.-0-