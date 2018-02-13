Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с "Црвеной Звездой" в первом матче 1/16 финала ЛЕ

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграли вничью с сербской "Црвеной Звездой" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Белграде прошла в равной борьбе, у игроков обеих команд было по несколько возможностей отличиться, но зрители так и не увидели забитых мячей - 0:0. На групповом этапе Лиги Европы футболисты "Црвены Звезды" были соперниками борисовского БАТЭ, который тогда тренировал Александр Ермакович, работающий сейчас одним из ассистентов Гончаренко в армейском клубе. Ответная игра москвичей и белградцев состоится 21 февраля в российской столице.

Остальные встречи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.-0-