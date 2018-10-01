Футболисты "Немана" обыграли "Гомель" в заключительном матче 23-го тура чемпионата Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" победил на своем поле "Гомель", одержав третью викторию подряд в матчах чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале первой половины игры в Гродно гомельчане имели небольшое преимущество, но не смогли использовать выгодные моменты для взятия ворот. Зато хозяева на 31-й минуте сумели выйти вперед после гола Павла Цеслюкевича. После перерыва "Неман" полностью контролировал ход встречи, и на 77-й минуте Глеб Рассадкин эффектным ударом установил окончательный результат - 2:0 в пользу "Немана".

В матче двух фаворитов первенства борисовский БАТЭ на своем поле одержал волевую победу над минским "Динамо" со счетом 2:1. Борисовчане оторвались от ближайших преследователей на 12 очков.

Борисовский БАТЭ победил минское "Динамо" в чемпионате Беларуси Поединок двух главных фаворитов первенства на поле "Борисов-Арены" начался без разведки - обе команды сразу сделали акцент на атаку.

Результаты остальных встреч 23-го тура: "Шахтер" (Солигорск) - "Городея" - 1:0, "Минск" - "Днепр" (Могилев) - 4:0, "Луч" (Минск) - "Ислочь" (Минский район) - 1:1, "Смолевичи" - "Торпедо" (Минск) - 0:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск" - 2:0, "Динамо" (Брест) - "Слуцк" - 4:0.

Турнирное положение: БАТЭ - 57 очков (22 матча), "Динамо" (Минск) - 45 (22), "Шахтер" - 45 (22), "Витебск" - 44 (22), "Динамо" (Брест) - 38 (22), "Неман" - 38 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 37 (22), "Слуцк" - 36 (23), "Гомель" - 26 (23), "Минск" - 23 (23), "Смолевичи" - 21 (23), "Городея" - 21 (23), "Ислочь" - 21 (23), "Луч" - 16 (23), "Торпедо" - 15 (23), "Днепр" - 13 (23).

Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Шикавка из "Слуцка", забивший 11 мячей.

Матчи 24-го тура пройдут 5-7 октября.-0-