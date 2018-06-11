Футболисты "Немана" обыграли "Луч" в матче чемпионата Беларуси

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" победил минский "Луч" в гостевом поединке 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гости вышли вперед на 18-й минуте игры после удара Андрея Якимова. На 57-й минуте Александр Джигеро восстановил равновесие, еще через 20 минут французский легионер Эрвейн Мукам принес победу "Неману" - 2:1.
В первом матче сегодняшнего игрового дня "Смолевичи" переиграли "Городею" со счетом 2:0.
Еще три встречи состоятся 12 июня: "Слуцк" - "Днепр" (Могилев), "Минск" - "Ислочь" (Минский район), "Витебск" - "Торпедо" (Минск). Программа этого тура завершится в среду, 13 июня: лидер первенства борисовский БАТЭ на своем поле сыграет с "Гомелем", идущее вторым минское "Динамо" сыграет в гостях у брестского "Динамо", солигорский "Шахтер" примет у себя дома футболистов жодинского "Торпедо-БелАЗа".-0-
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