Футболисты Польши уступили Колумбии и не вышли в плей-офф ЧМ в России

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Польши уступили со счетом 3:0 Колумбии и не вышли в плей-офф чемпионата мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Польская команда после неудачного матча первого тура с Сенегалом (1:2), значительно изменила тактику на важную игру в Казани. Однако атакующая модель главного тренера Адама Навалки оказалась неэффективной. Колумбийцы активно прессинговали соперников в центре поля и создали больше голевых моментов. В одном из таких эпизодов на 39-й минуте Йерри Мина ударом головой открыл счет - 1:0.

Во втором тайме поляки постарались больше владеть мячом и перехватить инициативу в нападении, но на 70-й минуте пропустили быструю контратаку колумбийцев, которая завершилась точным ударом Радамеля Фалькао. Третий мяч южноамериканцы забили в схожей ситуации. Хамес Родригес убежал один на один с голкипером Войцехом Щенсны и точно отправил мяч в левый угол ворот - 3:0.

В другом матче группы Н сборные Сенегала и Японии сыграли вничью - 2:2.

Турнирное положение: Япония - 4 очка (2 матча), Сенегал - 4 (2), Колумбия - 3 (2), Польша - 0 (2).

Третий круг групповой стадии чемпионата мира стартует 25 июня. В этот день состоится четыре матча. В группе А сборная России сыграет с Уругваем (17.00), Саудовская Аравия встретится с Египтом (17.00). В группе В состоятся следующие матчи: Португалия - Иран, Марокко - Испания.-0-