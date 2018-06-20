Футболисты Португалии и Марокко откроют седьмой день чемпионата мира

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи состоятся на футбольном чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче сегодняшнего игрового дня действующие чемпионы Европы португальцы сыграют в Москве с командой Марокко (начало в 15.00). В другом поединке группы В испанцы в Казани встретятся с футболистами Ирана (21.00).
В Ростове-на-Дону во втором матче 2-го тура квартета А сыграют сборные Уругвая и Саудовской Аравии (18.00). Накануне в этой группе россияне уверенно переиграли египтян - 3:1.-0-
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