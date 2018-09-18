Футболисты ПСВ крупно уступили "Барселоне" в первом матче Лиги чемпионов

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольных аренах Европы проходят стартовые встречи группового этапа Лиги чемпионов. Первыми свои матчи провели команды квартета В, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бывший соперник борисовского БАТЭ по квалификации ЛЧ голландский ПСВ играл в гостях у испанской "Барселоны" и пропустил первый мяч на 32-й минуте от Лионеля Месси. После перерыва хозяева продолжали доминировать, на 75-й минуте отличился Усман Дембеле, а вскоре Месси забил еще дважды и, оформив хет-трик, установил окончательный результат - 4:0 в пользу "Барсы".

В Милане итальянский "Интер" одержал волевую победу над английским "Тоттенхэмом" - 2:1.

Позже состоятся поединки еще в трех группах:

А - "Брюгге" (Бельгия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Монако" - "Атлетико" (Мадрид, Испания);

С - "Ливерпуль" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Наполи" (Италия);

D - "Галатасарай" (Стамбул, Турция) -"Локомотив" (Москва, Россия), "Шальке-04" (Гельзенкирхен, Германия) - "Порту" (Португалия).

Стартовые игры в остальных четырех квартетах пройдут 19 сентября.-0-