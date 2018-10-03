"Барселона" обыграла "Тоттенхэм", "Ливерпуль" уступил "Наполи" в Лиге чемпионов

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший соперник борисовского БАТЭ по квалификации Лиги чемпионов голландский ПСВ потерпел второе поражение на групповом этапе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура в группе В против миланского "Интера" чемпионы Нидерландов в Эйндховене открыли счет, но затем пропустили дважды и проиграли - 1:2. В Лондоне английский "Тоттенхэм" уступил испанской "Барселоне" 2:4. Турнирное положение: "Барселона" - 6 очков, "Интер" - 6, ПСВ - 0, "Тоттенхэм" - 0.

Результаты игр в других группах:

А "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Монако" - 3:0, "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Брюгге" (Бельгия) - 3:1. Турнирное положение: "Боруссия" - 6, "Атлетико" - 6, "Монако" - 0, "Брюгге" - 0.

С - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - 6:1, "Наполи" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) - 1:0. Турнирное положение: "Наполи" - 4, "Ливерпуль" - 3, "ПСЖ" - 3, "Црвена Звезда" - 1.

D - "Локомотив" (Москва, Россия) - "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия) - 0:1, "Порту" (Португалия) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - 1:0. Турнирное положение: "Порту" - 4, "Шальке" - 4, "Галатасарай" - 3, "Локомотив" - 0.

Е - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 1:1, АЕК (Афины, Греция) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - 2:3. Турнирное положение: "Аякс" - 4, "Бавария" - 4, "Бенфика" - 3, АЕК - 0.

F - "Лион" (Франция) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 2:2, "Хоффенхайм" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:2. Турнирное положение: "Лион" - 4, "Манчестер Сити" - 3, "Шахтер" - 2, "Хоффенхайм" - 1.

G - ЦСКА (Москва, Россия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 1:0, "Рома" (Италия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) - 5:0. Турнирное положение: ЦСКА - 4, "Реал" - 3, "Рома" - 3, "Виктория" - 1.

Н - "Ювентус" (Турин, Италия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - 3:0, "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Валенсия" (Испания) - 0:0. Турнирное положение: "Ювентус" - 6, "Манчестер Юнайтед" - 4, "Валенсия" - 1, "Янг Бойз" - 0.

Матчи 3-го тура состоятся 23 и 24 октября.-0-