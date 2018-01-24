Футболисты Сан-Марино, Молдовы и Люксембурга - соперники белорусов в группе Лиги наций

Во время матча Беларусь - Люксембург. Фото из архива

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Сан-Марино, Молдовы и Люксембурга будут соперниками сборной Беларуси в группе II лиги D Лиги наций УЕФА. Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась сегодня в швейцарской Лозанне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одним из участников жеребьевки был известный белорусский футболист Александр Глеб. При его непосредственном участии свои места в трех других квартетах получили и остальные команды слабейшего дивизиона Лиги наций УЕФА:

I - Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.

III - Косово, Мальта, Азербайджан, Фарерские острова.

IV - Македония, Армения, Гибралтар, Лихтенштейн.

Групповой этап стартует 6 сентября 2018-го, а финиширует в ноябре 2019 года. Победители четырех квартетов встретятся друг с другом в матчах плей-офф и разыграют путевку на чемпионат Европы - 2020.

Всего в первом розыгрыше Лиги наций примут участие 55 сборных, представляющих все страны, входящие в УЕФА.

Лига наций создана по инициативе руководства УЕФА в качестве замены товарищеских матчей, которые в последнее время привлекали мало внимания болельщиков и не отличались высоким накалом спортивной борьбы. Теперь же у команд с невысоким рейтингом появилась дополнительная мотивация - они смогут таким образом заработать путевки в финальную стадию Евро-2020. Причем отборочный турнир континентального первенства будет проводиться в прежнем формате.-0-