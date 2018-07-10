Футболисты сборной Англии на тренировке сыграли в салки

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Англии провели необычную тренировку накануне полуфинального матча чемпионата мира 2018 года. На тренировке они сыграли в салки красной резиновой курицей, сообщает корреспондент ТАСС.
23 игрока команды, включая ранее травмированных Джейми Варди и Джордана Хендерсона, приняли участие в салках на стадионе "Спартак" в Зеленогорске под Санкт-Петербургом, где и проходила тренировка.
Полуфинальный матч чемпионата мира 2018 года состоится в среду, 11 июля. На поле сборная Англии встретится с командой Хорватии. Игра пройдет на московском стадионе "Лужники". -0-
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