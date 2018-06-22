Футболисты сборной Аргентины попросили сменить тренера на матч ЧМ с нигерийцами

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты команды Аргентины попросили сменить главного тренера Хорхе Сампаоли на заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 по футболу с командой Нигерии. Об этом сообщает телеканал "Тодо нотисиас", ссылаясь на источник в Ассоциации футбола Аргентины.

Телеканал отмечает, что сборная взбунтовалась, футболисты не хотят, чтобы Хорхе Сампаоли руководил ими на последнем матче с Нигерией. Спортсмены хотят, чтобы на следующем матче тренером был помощник Сампаоли.

Ранее, 21 июня, сборная Аргентины не сумела добыть первую викторию на чемпионате мира в России, проиграв команде Хорватии в Нижнем Новгороде со счетом 0:3. После ничьей с исландцами (1:1) в первом туре аргентинцы настраивались только на победу, но у Лионеля Месси и его партнеров ничего не получилось. Хорваты с шестью очками досрочно вышли в плей-офф. Аргентинцы, набрав одно очко, занимают третье место в группе D.

После провальной игры с Хорватией главный тренер аргентинцев принес извинения болельщикам и заявил, что тренерский штаб сборной планирует досконально изучить прошедший матч и подготовиться к следующей игре.

Третья игра сборной Аргентины будет проходить со сборной Нигерии, матч состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.-0-