Футболисты сборных Беларуси и Молдовы сыграли вничью в матче Лиги наций

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборных Беларуси и Молдовы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче второго тура Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые сорок пять минут встречи на стадионе "Зимбру" в Кишиневе остались за хозяевами поля. Команда Молдовы чаще владела мячом и пыталась угрожать воротам Сергея Черника. Наиболее явный шанс открыть счет в игре белорусы упустили на 39-й минуте, когда Станислав Драгун из штрафной пробил выше перекладины.

Во втором тайме подопечные Игоря Криушенко перехватили инициативу. Замены белорусов были призваны усилить нападение: вместо Дениса Лаптева вышел Антон Сарока, однако в конце встречи более опасные моменты создали молдаване, опасно действовавшие в контратаке.

В группе 2 дивизиона D команда Люксембурга уверенно переиграла Сан-Марино - 3:0 и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу.

Третий тур в Лиге наций состоится 12 октября. Национальная команда Беларуси сыграет в этот день дома с Люксембургом.-0-