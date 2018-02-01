Футболисты сборной Беларуси откроют новый сезон матчем в Словении

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольные федерации Беларуси и Словении договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.
Первый спарринг нового сезона команда Игоря Криушенко проведет 27 марта в словенской столице Любляне.
В январском рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 93-е место, Словения находится на 64-й позиции.-0-
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