Футболисты сборной Беларуси победили Азербайджан на старте сезона

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси победили в гостях команду Азербайджана со счетом 1:0 в первом матче нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баку. Стадион "Олимпийский". 5 500 зрителей.

Судья - А.Трейманис (Латвия).

Азербайджан: К.Агаев; Медведев, Рагимов (Аббасов, 74), Абышов, Пашаев (Ахундов, 46), Имамвердиев (Махмудов, 67), Диниев (Гараев, 66), Алмейда, Гурбанов, Юнанов (Назаров, 46), Алескеров (А.Мамедов. 79).

Беларусь: Гутор; Шитов, Мартынович, Политевич, М.Володько (Веретило, 79), Маевский, Кисляк (Кендыш, 70), Драгун, Савицкий (Ковалев, 75), Стасевич (Нехайчик, 81), Лаптев (Сарока, 66).

Гол - 0:1 - Медведев (41, в свои ворота).

Предупреждения: Рагимов, Алмейда, М.Володько, Драгун.

Стартовый спарринг сезона белорусские футболисты начали в атакующем стиле и в дебюте матча заставили хозяев думать только об обороне. Однако постепенно игра выравнялась, и уже гостям пришлось отражать атаки соперников. В одном из эпизодов только мастерство Александра Гутора спасло белорусов от гола. Счет был открыт в самом конце первого тайма, когда мяч после сильного удара Игоря Стасевича рикошетом от ноги Максима Медведева попал в сетку ворот азербайджанцев. Во втором тайме хозяева сразу бросились отыгрываться, полностью владели инициативой, а белорусы сделали ставку на контратаки. В итоге ни тем, ни другим добиться успеха не удалось, и результат первого тайма не изменился.

Теперь белорусские футболисты перебазируются в Любляну, где 27 марта проведут контрольный матч со сборной Словении. Сегодня поздно вечером словенцы сыграют в Клагенфурте против футболистов Австрии.-0-