Футболисты сборной Беларуси победили Азербайджан на старте сезона

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси победили в гостях команду Азербайджана со счетом 1:0 в первом матче нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Судья - А.Трейманис (Латвия).
Азербайджан: К.Агаев; Медведев, Рагимов (Аббасов, 74), Абышов, Пашаев (Ахундов, 46), Имамвердиев (Махмудов, 67), Диниев (Гараев, 66), Алмейда, Гурбанов, Юнанов (Назаров, 46), Алескеров (А.Мамедов. 79).
Беларусь: Гутор; Шитов, Мартынович, Политевич, М.Володько (Веретило, 79), Маевский, Кисляк (Кендыш, 70), Драгун, Савицкий (Ковалев, 75), Стасевич (Нехайчик, 81), Лаптев (Сарока, 66).
Гол - 0:1 - Медведев (41, в свои ворота).
Предупреждения: Рагимов, Алмейда, М.Володько, Драгун.
Первые фотографии с матча #AZEBLR#СборнаяБеларуси #БелыяКрылы pic.twitter.com/0P3tMwQCHc— АБФФ (@BelFootFeder) 23 марта 2018 г.
Стартовый спарринг сезона белорусские футболисты начали в атакующем стиле и в дебюте матча заставили хозяев думать только об обороне. Однако постепенно игра выравнялась, и уже гостям пришлось отражать атаки соперников. В одном из эпизодов только мастерство Александра Гутора спасло белорусов от гола. Счет был открыт в самом конце первого тайма, когда мяч после сильного удара Игоря Стасевича рикошетом от ноги Максима Медведева попал в сетку ворот азербайджанцев. Во втором тайме хозяева сразу бросились отыгрываться, полностью владели инициативой, а белорусы сделали ставку на контратаки. В итоге ни тем, ни другим добиться успеха не удалось, и результат первого тайма не изменился.
Теперь белорусские футболисты перебазируются в Любляну, где 27 марта проведут контрольный матч со сборной Словении. Сегодня поздно вечером словенцы сыграют в Клагенфурте против футболистов Австрии.-0-
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