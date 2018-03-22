Футболисты сборной Беларуси в июне проведут домашний спарринг с Венгрией

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольные федерации Беларуси и Венгрии договорились о проведении товарищеского матча между национальными сборными. Встреча состоится 6 июня в Беларуси, а ее место проведения и время начала игры определятся позже, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Это будет третья игра между белорусскими и венгерскими футболистами. В апреле 2002 года в Дебрецене венгры выиграли со счетом 5:2, второй спарринг в феврале 2013 года в турецком Белеке завершился вничью - 1:1. Сейчас сборная Беларуси занимает 93-е место в рейтинге ФИФА, венгерская команда находится на 50-й позиции.

Кроме матча с венграми в начале лета команда Игоря Криушенко проведет еще одну контрольную встречу - 9 июня в гостях у сборной Финляндии (68-е место в рейтинге ФИФА).

Первый матч в нынешнем сезоне сборная Беларуси сыграет уже завтра в Баку против команды Азербайджана (127), а 27 марта в Любляне будет соперничать со Словенией (62).-0-