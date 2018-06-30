Футболисты сборной Франции стали первыми четвертьфиналистами ЧМ, отправив домой аргентинцев

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Франции стали первыми участниками четвертьфинальной стадии российского чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Казани в первом поединке 1/8 финала французы переиграли команду Аргентины со счетом 4:3. Игра началась с атак аргентинцев, но на 12-й минуте восходящая звезда французов Килиан Мбаппе перехватил мяч на своей половине и, примчавшись в штрафную площадь соперников, был сбит Маркосом Рохо. Пенальти четко реализовал Антуан Гризманн.

Вице-чемпионы мира бросились отыгрываться, но едва не пропустили второй гол. Это снова Мбаппе на огромной скорости прорывался к воротам Аргентины, но был сбит на линии штрафной площади. Второго пенальти не было, а мяч после штрафного удара Поля Погба пролетел выше цели. По ходу первого тайма практически ничего не получалось у лидера аргентинцев Лионеля Месси, которого очень бдительно опекали соперники. Зато отлично сыграл на 41-й минуте Анхель Ди Мария, нанесший мощный прицельный удар с дальней дистанции, и голкипер французов Уго Льорис не смог спасти свои ворота - 1:1.

Едва стартовал второй тайм, как южноамериканцы вышли вперед. На 47-й минуте после передачи с левого фланга Месси пробил и мяч рикошетом от Габриэля Меркадо попал в сетку.

Но французы не дрогнули, ответив вскоре тремя голами подряд. На 57-й минуте цели достиг великолепный удар Бенжамена Павара, а потом, на 57-й и 69-й минутах, дубль оформил Килиан Мбаппе.

Но Месси и партнеры не смирились с поражением - на 3-й компенсированной минуте Серхио Агуэро сократил разрыв до минимума, но на большее времени не хватило.

Соперником Франции в борьбе за выход в полуфинал будет победитель матча между сборными Уругвая и Португалии, которые сыграют сегодня в Сочи. Эта встреча начнется в 21.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".-0-

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