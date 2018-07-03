Футболисты сборной Швеции обыграли Швейцарию и вышли в четвертьфинал чемпионата мира

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Швеции стала седьмым участником четвертьфинальной стадии чемпионата мира, одолев команду Швейцарии со счетом 1:0, сообщает корреспонднт БЕЛТА.

Первый тайм встречи в Санкт-Петербурге получился очень упорным, но почти без голевых моментов. Лишь ближе к перерыву соперники по несколько раз реально угрожали воротам друг друга, но забитых мячей не было.

В начале второго тайма активнее играли швейцарцы, но успеха не добились. Шведы вскоре перехватили инициативу, и на 66-й минуте их лидер Эмиль Форсберг открыл счет. В концовке поединка швейцарцы много атаковали, но безрезультатно.

Соперник Швеции определится сегодня в Москве после заключительного матча 1/8 финала между футболистами Англии и Колумбии. Начало игры в 21.00 (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").-0-

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