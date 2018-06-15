Футболисты сборной Уругвая на 90-й минуте вырвали победу у Египта на старте ЧМ

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Уругвая обыграли Египет со счетом 1:0 на старте чемпионата мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А южноамериканская сборная считается одним из фаворитов на выход в плей-офф турнира. В составе уругвайцев со стартовых минут вышли два звездных форварда - Эдинсон Кавани и Луис Суарес. Однако забить быстрый мяч в ворота египтян не удалось. Наиболее опасный момент для взятия ворот был у Луиса Суареса, который на 25-й минуте встречи не смог попасть по ним с четырех метров.

Во втором тайме уругвайцы перехватили инициативу после 60-й минуты игры. Под занавес матча в Екатеринбурге уругвайцы чаще стали угрожать воротам соперника со штрафных ударов. На 88-й минуте Эдинсон Кавани угодил в штангу, а на 90-й минуте Хосе Мария Хименес ударом головы смог отправить мяч в ворота.

Днем ранее в матче-открытия чемпионата в группе А футболисты России нанесли поражение Саудовской Аравии - 5:0.

Турнирное положение: Россия - 3 очка (1 матч), Уругвай - 3 (1), Египет - 0 (1), Саудовская Аравия - 0 (1).

Во второй день чемпионата мира состоятся еще два матча в группе В. Футболисты Марокко и Ирана в 18.00 сыграют в Санкт-Петербурге, а в 21.00 в Сочи встретятся сборные Испании и Португалии.-0-

Фото ТАСС и из социальных сетей