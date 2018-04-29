Футболисты "Селтика" в 49-й раз стали чемпионами Шотландии

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Селтика" из Глазго в 49-й раз стали чемпионами Шотландии, выиграв золото за три тура до окончания турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой 7-й подряд титул "Селтик" завоевал сегодня, эффектно разгромив извечного конкурента "Глазго Рейнджерс" со счетом 5:0. Набрав 78 очков в 35 проведенных матчах, "кельты" стали недосягаемы для конкурентов. У идущего вторым "Абердина" на 10 баллов меньше, "Рейнджерс" и "Хиберниан" имеют по 65 очков.

В Швейцарии за 4 тура до финиша лучшим стал "Янг Бойз" из Берна, победивший в 32-м туре "Люцерн" 2:1. Для клуба из швейцарской столицы это 12-е золото национального первенства, до этого "Янг Бойз" в последний раз становился чемпионом в 1986 году. Последние 8 лет золото неизменно завоевывал "Базель".-0-