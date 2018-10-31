Футболисты "Шахтера" победили "Витебск" в матче чемпионата Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды лидирующей шестерки футбольного чемпионата Беларуси сегодня проводят перенесенные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из трех поединков солигорский "Шахтер" принимал гостей из "Витебска" и открыл счет на 38-й минуте после удара Павла Рыбака. После перерыва албанский легионер "Шахтера" Элис Бакай удвоил результат. Гости приложили немало усилий, чтобы отыграться, и на 89-й минуте Михаил Козлов сократил разрыв до минимума, но на большее времени не хватило - 2:1 в пользу хозяев поля.

Сегодня в Жодино пройдет встреча местного "Торпедо-БелАЗа" и минского "Динамо", а брестское "Динамо" на своем поле сыграет с лидером первенства борисовским БАТЭ.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 63 очка (25 матчей), "Шахтер" - 54 (26), "Витебск" - 53 (26), "Динамо" (Минск) - 50 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 46 (25), "Динамо" (Брест) - 45 (25).-0-