Футболисты Швеции нанесли поражение сборной Республики Корея в группе F на ЧМ

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Швеции нанесли поражение сборной Республики Корея со счетом 1:0 в группе F на чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный мяч в этой игре был забит в середине второго тайма с пенальти. Назначению одиннадцатиметрового удара предшествовал видеопросмотр эпизода с нарушением правил в штрафной площади. Главный арбитр Хоэль Агилар Чикас из Сальвадора не сразу определили фол на Викторе Классоне. В итоге на 65-й минуте пенальти точно реализовал защитник шведов Андреас Гранквист.

Скандинавские футболисты имели еще несколько голевых моментов во время встречи в Нижнем Новгороде, но голкипер Чо Хен У провел один из лучших матчей в составе корейской сборной.

Днем ранее в группе F сыграли команды Германии и Мексики. Встреча завершилась неожиданной победой латиноамериканцев - 1:0. Сегодня на чемпионате мира в России будет сыграно еще два матча в группе G: в Сочи встретятся Бельгия и Панама (18.00), в Волгограде померятся силами команды Туниса и Англии (21.00).-0-