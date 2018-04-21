Футболисты "Слуцка" и минского "Динамо" победили в матчах 4-го тура чемпионата Беларуси

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня стартовал 4-й тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче игрового дня футболисты "Слуцка" разгромили в гостях дебютанта элитного дивизиона минский "Луч" со счетом 3:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Шикавка.
Во втором поединке столичное "Динамо" принимало гостей из "Гомеля" и добилось победы 2:1. При этом, победный гол подопечные Сергея Гуренко провели на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте. Отличился Александр Макась.
Позже в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" сыграет с футболистами "Минска".
В воскресенье, 22 апреля, состоятся еще три матча: "Торпедо" (Минск) - "Неман" (Гродно), "Ислочь" (Минский район) - "Городея", "Динамо" (Брест) - "Смолевичи". Программа 3-го тура завершится 23 апреля двумя встречами: "Днепр" (Могилев) - "Шахтер" (Солигорск), "Витебск" - БАТЭ (Борисов).-0-
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