Футболисты "Слуцка" победили "Луч" в заключительном матче 19-го тура чемпионата Беларуси

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Слуцка" выиграли у минского "Луча" со счетом 1:0 в последнем матче 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме соперники не смогли поразить ворота друг друга, а на 62-й минуте игры лидер атак случчан Евгений Шикавка забил победный гол. Для него это десятый мяч, он возглавляет бомбардирскую гонку национального первенства.

Результаты остальных встреч 19-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Витебск" - 1:1, "Смолевичи" - "Динамо" (Брест) - 1:0, "Гомель" - "Динамо" (Минск) - 0:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Днепр" (Могилев) - 3:1, "Неман" (Гродно) - "Торпедо" (Минск) - 1:0, "Городея" - "Ислочь" - 2:0, "Минск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 45 очков (18 матчей), "Витебск" - 38 (18), "Динамо" (Минск) - 38 (18), "Шахтер" - 38 (18). Замыкает турнирную таблицу "Луч", у которого всего 11 очков, на балл больше набрали футболисты "Днепра" и столичного "Торпедо".

В следующем туре встречаются:

31 августа: "Витебск" - "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" - "Городея";

1 сентября: "Ислочь" - "Гомель", "Днепр" - "Луч", "Динамо" (Брест) - "Минск";

2 сентября: "Слуцк" - БАТЭ, "Динамо" (Минск) - "Неман", "Торпедо" - "Шахтер".-0-