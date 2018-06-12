Футболисты "Слуцка" разгромили "Днепр" в чемпионате Беларуси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные поединки 11-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из трех сегодняшних матчей футболисты "Слуцка" принимали на своем поле могилевский "Днепр" и уже в начале первого тайма дважды добились успеха. На 7-й минуте свой седьмой гол забил лучший бомбардир нынешнего первенства Евгений Шикавка, а через две минуты Мурат Хотов удвоил результат. Во втором тайме хозяева довели дело до разгрома: Виталий Кибук, Виталий Трубило и Игорь Бобко еще трижды поразили ворота Игоря Довгялло - 5:0.

Позже "Минск" у себя дома встретится с "Ислочью", а футболисты "Витебска" на своем поле сыграют со столичным "Торпедо".

Заключительные игры 11-го тура пройдут в среду, 13 июня: "Шахтер" (Солигорск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), БАТЭ (Борисов) - "Гомель", "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск).

Результаты встреч, состоявшихся 11 июня: "Смолевичи" - "Городея" - 2:0, "Луч" (Минск) - "Неман" (Гродно) - 1:2.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 25 очков (10 матчей), "Динамо" (Минск) - 23 (10), "Витебск" - 20 (10), "Слуцк" - 18 (11).-0-