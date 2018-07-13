Футболисты "Слуцка" уступили "Гомелю" на старте второго круга чемпионата Беларуси

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольные клубы высшей лиги чемпионата Беларуси сегодня начали вторую половину турнирной дистанции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке 16-го тура футболисты "Слуцка" принимали на своем поле гостей из "Гомеля" и уступили с минимальным счетом 0:1. Победный гол на 28-й минуте игры забил Александр Батищев.

Лидер розыгрыша, действующий чемпион страны борисовский БАТЭ, свой первый матч второго круга проведет 14 июля в гостях у дебютанта элитного дивизиона "Смолевичей". Эта встреча пройдет в Жодино. Также в субботу ФК "Минск" примет у себя дома земляков из "Луча", а гродненский "Неман" сыграет в гостях у "Витебска". Два матча состоятся в воскресенье, 15 июля: "Торпедо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район), "Днепр" (Могилев) - "Городея". В понедельник, 16 июля, брестское "Динамо" сыграет на своем поле против солигорского "Шахтера". Ожидается, что на этой встрече будет присутствовать легендарный аргентинец Диего Марадона, который является председателем правления брестского клуба.

Матч 16-го тура "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Минск) перенесен на 26 сентября.

После первого круга 28-го чемпионата Беларуси лидирует БАТЭ, у которого 38 очков, минское "Динамо" имеет 34 балла, у "Витебска" 31 очко, "Шахтер" набрал 29 зачетных баллов в 15 проведенных играх. Хуже всех положение у футболистов "Городеи" - всего 8 очков, на два балла больше в активе столичных "Торпедо" и "Луча".-0-