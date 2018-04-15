Футболисты "Смолевичей" набрали первый балл в высшей лиге

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Смолевичей" добыли первое очко в элитном дивизионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в домашнем поединке 3-го тура дебютанты высшей лиги сыграли вничью с "Минском" - 1:1. Автором первого гола у новобранцев стал Валерий Горбачик, сравнявший счет на 26-й минуте игры, ответив на точный удар минчанина Олега Евдокимова.
В другом сегодняшнем матче футболисты "Гомеля" принимали на своем поле еще одного новичка элиты - минское "Торпедо" и завершили встречу вничью - 0:0.
Программа 3-го тура финиширует встречей "Городея" - "Динамо" (Минск).
Результаты остальных матчей: БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Брест) - 2:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 0:1, "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0, "Луч" (Минск) - "Витебск" - 0:2, "Неман" (Гродно) - "Днепр" (Могилев) - 0:0.
Положение в группе лидеров: БАТЭ - 9 очков (3 матча), "Витебск" - 7 (3), "Днепр" - 7 (3).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5122 BYN
|2.503 BYN
|2.523 BYN
|USD
|2.0375 BYN
|2.027 BYN
|2.039 BYN
|RUB
|3.2706 BYN
|3.22 BYN
|3.29 BYN