Футболисты "Смолевичей" одержали в Гомеле первую гостевую победу в чемпионате Беларуси

Во время матча. Фото ФК "Гомель"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Смолевичи" одержали вторую победу подряд в матчах футбольного чемпионата Беларуси, победив на выезде "Гомель" со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня дебютанты высшей лиги сумели открыть счет на 37-й минуте, когда отличился Станислав Сазонович. Через 5 минут после перерыва Артем Васьков удвоил преимущество гостей, установив окончательный результат. Это первая выездная виктория футболистов "Смолевичей" в элитном дивизионе.

Ранее минское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Витебском" - 1:1.

Минское "Динамо" сыграло вничью с "Витебском" в матче чемпионата Беларуси Хозяева открыли счет на 33-й минуте после удара лидера атак Антона Сароки. Во второй половине игры гости сумели отыграться - на 70-й минуте отличился Бруно Фурлан - 1:1.

Заключительный поединок 12-го тура состоится сегодня на поле ФК "Минск" - "Ислочь" примет брестское "Динамо".

Результаты других матчей тура: "Неман" (Гродно) - БАТЭ (Борисов) - 2:3, "Шахтер" (Солигорск) - "Луч" (Минск) - 4:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Днепр" (Могилев) - 1:0, "Городея" - "Минск" - 1:2, "Торпедо" (Минск) - "Слуцк" - 0:1.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 31 очко (12 матчей), "Динамо" (Минск) - 25 (12), "Шахтер" - 24 (12), "Витебск" - 24 (12).-0-