Футболисты солигорского "Шахтера" и минского "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" и минского "Динамо" сыграли вничью со счетом 0:0 в 21-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Горняки под руководством главного тренера Сергея Ташуева не знают поражений на протяжении 17 матчей. На своем поле "Шахтер" чаще владел мячом. Три хороших возможности забить упустил форвард горняков Денис Лаптев. Динамовцы чаще старались действовать на контратаках, но не смогли опасно угрожать воротам "Шахтера".
В других матчах 21 тура "Луч" победил столичное "Торпедо" - 3:1, а футболисты "Витебска" были сильнее "Минска" в гостях - 3:1. Матчи чемпионата Беларуси в высшей лиге продолжатся 16 сентября.-0-
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