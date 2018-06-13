Футболисты "Шахтера" одержали пятую победу подряд в чемпионате Беларуси, обыграв на своем поле "Торпедо-БелАЗ"

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительные встречи 11-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Солигорске местный "Шахтер" с минимальным счетом 1:0 переиграл жодинское "Торпедо-БелАЗ". Единственный мяч забил колумбийский легионер хозяев Рохер Каньяс, отличившийся на 61-й минуте игры.

Следующий поединок сегодняшнего игрового дня пройдет на поле "Борисов-Арены", где лидер первенства БАТЭ под началом нового главного тренера Алексея Баги принимает гостей из "Гомеля" (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

В заключительном матче брестское "Динамо" сыграет на своем поле с минскими одноклубниками (20.45; "Беларусь 5").

Результаты остальных игр 11-го тура: "Слуцк" - "Днепр" (Могилев) - 5:0, "Минск" - "Ислочь" (Минский район) - 0:1, "Витебск" - "Торпедо" (Минск) - 2:0, "Луч" (Минск) - "Неман" (Гродно) - 1:2, "Смолевичи" - "Городея" - 2:0.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 25 очков (10 матчей), "Динамо" (Минск) - 23 (10), "Витебск" - 23 (11), "Неман" - 21 (11).-0-