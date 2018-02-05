Футболисты солигорского "Шахтера" сыграли вничью, брестское "Динамо" проиграло свой спарринг

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие футбольные клубы Беларуси провели очередные встречи на предсезонных тренировочных сборах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бронзовый призер чемпионата страны солигорский "Шахтер", готовящийся к новому сезону на Кипре, сегодня сыграл вничью с сербским клубом "Чукарички" - 1:1. Белорусы пропустили мяч уже на первой минуте игры, но еще до перерыва счет сравнял Евгений Козлов, отличившийся на 35-й минуте. Свой заключительный спарринг кипрского сбора подопечные Марека Зуба проведут 8 февраля против еще одного сербского клуба - белградского "Партизана". Ранее горняки обыграли двух представителей чешского чемпионата - "Теплице" (2:1) и "Млада-Болеслав" (3:1).

Брестское "Динамо" в турецком Белеке встречалось с одесским "Черноморцем", проиграв с минимальным счетом 0:1. Единственный мяч брестчане пропустили в начале второй половины матча. На среду, 7 февраля, у динамовцев намечен контрольный поединок с сербским клубом "Рад" из Белграда.

Там же в Белеке тренируются чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ, которым завтра предстоит провести два спарринга подряд: с чешским клубом "Зброевка" из Брно и дублирующим составом питерского "Зенита".

Сегодня в Белек прибыл и серебряный призер чемпионата страны - минское "Динамо". Тренерский штаб команды во главе с Сергеем Гуренко запланировал провести четыре спарринга: 8 февраля с "Анжи" (Махачкала, Россия), 11 февраля с "Олимпией" (Любляна, Словения), 15 февраля с "Енисеем" (Красноярск, Россия), 18 февраля с "Динамо" (Москва, Россия).-0-