Футболисты "Торпедо-БелАЗа" разгромили на выезде "Слуцк" в чемпионате Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" поднялись на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня автозаводцы разгромили "Слуцк" в гостевом матче 25-го тура со счетом 3:0. В первом тайме отличился Дмитрий Юсов, а после перерыва еще по голу забили Андрей Хачатурян и Александр Котляров.

Еще в одном сегодняшнем матче "Смолевичи" проиграли "Ислочи" 0:1.

Позже брестское "Динамо" примет на своем поле минское "Торпедо".

Результаты других игр: БАТЭ - "Городея" - 3:2, "Шахтер" (Солигорск) - "Неман" (Гродно) - 1:0, "Витебск" - "Днепр" (Могилев) - 3:0, "Минск" - "Динамо" (Минск) - 3:3. Завершится тур 22 октября матчем "Луч" (Минск) - "Гомель".

Турнирное положение:

1. БАТЭ - 60 очков (24 матча),

2. "Шахтер" - 51, (24),

3. "Витебск" - 50 (24),

4. "Динамо" (Минск) - 49 (24),

5. "Торпедо-БелАз" - 43 (24),

6. "Динамо" (Брест) - 41 (23),

7. "Неман" - 38 (25),

8. "Слуцк" - 36 (24),

9. "Ислочь" - 27 (25),

10. "Гомель" - 26 (24),

11. "Минск" - 24 (25),

12. "Городея" - 22 (25),

13. "Смолевичи" - 21 (25),

14. "Торпедо" - 18 (24),

15. "Луч" - 17 (24),

16. "Днепр" - 13 (25).-0-