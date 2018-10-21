Футболисты "Торпедо-БелАЗа" разгромили на выезде "Слуцк" в чемпионате Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" поднялись на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня автозаводцы разгромили "Слуцк" в гостевом матче 25-го тура со счетом 3:0. В первом тайме отличился Дмитрий Юсов, а после перерыва еще по голу забили Андрей Хачатурян и Александр Котляров.
Еще в одном сегодняшнем матче "Смолевичи" проиграли "Ислочи" 0:1.
Позже брестское "Динамо" примет на своем поле минское "Торпедо".
Результаты других игр: БАТЭ - "Городея" - 3:2, "Шахтер" (Солигорск) - "Неман" (Гродно) - 1:0, "Витебск" - "Днепр" (Могилев) - 3:0, "Минск" - "Динамо" (Минск) - 3:3. Завершится тур 22 октября матчем "Луч" (Минск) - "Гомель".
Турнирное положение:
1. БАТЭ - 60 очков (24 матча),
2. "Шахтер" - 51, (24),
3. "Витебск" - 50 (24),
4. "Динамо" (Минск) - 49 (24),
5. "Торпедо-БелАз" - 43 (24),
6. "Динамо" (Брест) - 41 (23),
7. "Неман" - 38 (25),
8. "Слуцк" - 36 (24),
9. "Ислочь" - 27 (25),
10. "Гомель" - 26 (24),
11. "Минск" - 24 (25),
12. "Городея" - 22 (25),
13. "Смолевичи" - 21 (25),
14. "Торпедо" - 18 (24),
15. "Луч" - 17 (24),
16. "Днепр" - 13 (25).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.417 BYN
|2.414 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.112 BYN
|2.108 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2096 BYN
|3.206 BYN
|3.219 BYN