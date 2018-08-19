Футболисты "Торпедо-БелАЗа" выиграли у "Ислочи" в чемпионате Беларуси

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Торпедо-БелАЗа" победили "Ислочь" со счетом 2:1 в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем стадионе в Жодино, автозаводцы пропустили мяч уже на 4-й минуте после удара Дмитрия Комаровского. Гости были впереди лишь 15 минут, после чего Александр Павловец сравнял счет, а на 21-й минуте Валерий Горбачик забил победный гол.

Еще две встречи завершились с одинаковым результатом - 0:0: "Днепр" (Могилев) - "Неман" (Гродно), "Минск" - "Смолевичи".

Сегодня состоятся еще 3 поединка: "Слуцк" - "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Минск) - "Городея", "Витебск" - "Луч" (Минск). 20 августа минское "Торпедо" примет гостей из "Гомеля". Матч "Динамо" (Брест) - БАТЭ (Борисов) перенесен на 31 октября.

Турнирное положение:

1. БАТЭ - 44 очка (17 матчей; разница мячей - 30-10),

2. "Динамо" (Минск) - 37 (16; 21-7),

3. "Витебск" - 34 (16; 25-10),

4. "Шахтер" - 32 (16; 19-6),

5. "Слуцк" - 30 (17; 21-11),

6. "Торпедо-БелАЗ" - 30 (17; 19-13),

7. "Динамо" (Брест) - 26 (17; 29-21),

8. "Неман" - 26 (18; 17-21),

9. "Ислочь" - 17 (18; 10-17),

10. "Гомель" - 16 (17; 9-21),

11. "Минск" - 16 (18; 18-22),

12. "Смолевичи" - 15 (18; 14-19),

13. "Торпедо" - 12 (17; 7-20),

14. "Городея" - 12 (17; 11-22),

15. "Днепр" - 12 (18; 9-23),

16. "Луч" - 11 (17; 13-29).-0-