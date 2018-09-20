Футболисты ЦСКА сыграли вничью на старте Лиги чемпионов

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сумел добиться ничьей в гостевом матче с чешской "Викторией" в первом туре Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половины встречи в Пльзени прошла с преимуществом хозяев поля, которые дважды поразили ворота Игоря Акинфеева. Голевой дубль оформил Михаэл Крменчик, отличившийся на 29-й и 41-й минутах. После перерыва армейцы перехватили инициативу и на 48-й минуте игры Федор Чалов забил перый мяч, а в на 5-й компенсированной минуте Никола Власич с пенальти сравнял счет - 2:2. В другом поединке группы G мадридский "Реал" у себя дома разгромил итальянскую "Рому" - 3:0.

Результаты встреч, состоявшихся 19 сентября в других квартетах:

Е - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - АЕК (Афины, Греция) - 3:0, "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 0:2.

F - "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Хоффенхайм" (Германия) - 2:2, "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция) - 1:2.

Н - "Валенсия" (Испания) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 0:2, "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:3.

Матчи 2-го тура ЛЧ состоятся 2 и 3 октября.

Сегодня стартует групповой этап второго по рангу турнира - Лиги Европы. Фуболисты борисовского БАТЭ в первом туре квартета L сыграет в Будапеште с венгерским клубом "Види" из Секешфехервара. Греческий ПАОК примет в Салониках английский "Челси" из Лондона.-0-