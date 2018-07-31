Футболисты ЦСКА сыграли вничью в стартовом матче чемпионата России

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграли вничью на старте чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевом матче первого тура армейцы разошлись миром с самарскими "Крыльми Советов" - 0:0. Белорусский форвард самарцев Сергей Корниленко на поле не выходил.

Результаты остальных стартовых игр российской премьер-лиги: "Урал" (Екатеринбург) - "Анжи" (Махачкала) - 0:1, "Спартак" (Москва) - "Оренбург" - 1:0, "Ростов" - "Ахмат" (Грозный) - 1:0, "Енисей" (Красноярск) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:2, "Арсенал" (Тула) - "Динамо" (Москва) - 0:0, "Рубин" (Казань) - "Краснодар" - 2:1, "Уфа" - "Локомотив" (Москва) - 0:0.

Матчи 2-го тура российского первенства пройдут 3-6 августа.-0-