Футболисты "Уфы" разгромили "Анжи" в матче 2-го тура чемпионата России

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Уфы" разгромили махачкалинский "Анжи" в заключительном матче второго тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В самом начале игры счет открыл нигерийский легионер уфимцев Сильвестр Игбун, а в концовке встречи в течение двух минут голевой дубль оформил чех Ондржей Ванек - 3:0.
Турнирную таблицу возглавляют "Зенит" из Санкт-Петербурга и "Ростов", набравшие по 6 очков из 6 возможных. Зенитовцы во втором туре победили на своем поле тульский "Арсенал" - 1:0, ростовчане с белорусом Тимофеем Калачевым в составе с таким же результатом одолели на выезде московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко.
В московском дерби чемпион страны "Локомотив" разошелся миром со "Спартаком" - 0:0. Самарские "Крылья Советов", капитаном которых является белорусский форвард Сергей Корниленко, неожиданно крупно уступили у себя дома "Оренбургу" - 0:3.
Футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем одержали волевую победу в Екатеринбурге над "Уралом" 2:1.
В Грозном местный "Ахмат" переиграл гостей из красноярского "Енисея" - 1:0, московское "Динамо" и казанский "Рубин" завершили свою встречу вничью - 1:1.-0-
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