Футболисты Украины стали обладателями Кубка развития-2018, у белорусов - бронза

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Украины (U-17) стали победителями 14-го розыгрыша Кубка развития, который завершился в минском футбольном манеже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке за первое место украинская дружина победила сверстников из Израиля со счетом 2:1. Украинцы стали обладателями почетного трофея, израильтяне второй год подряд финишировали вторыми, бронзовые награды также во второй раз кряду достались футболистам Беларуси.

Белорусские футболисты уступили украинцам и займут 3-е место в розыгрыше Кубка развития-2018 Накануне под сводами минского Футбольного манежа подопечные Валентина Михеева уступили команде Украины с минимальным счетом 0:1, пропустив гол на 17-й минуте первого тайма.

За все время проведения розыгрыша Кубка развития футболисты Беларуси дважды становились его победителями - в 2006 и 2007 годах. Самой титулованной является команда России, у которой 5 трофеев (2008, 2010, 2014, 2015, 2017), на один титул меньше у сборной Украины (2009, 2012, 2016, 2018), по два раза - Беларусь и Бельгия (2011, 2013), в 2005 году не было равных команде Сербии и Черногории.-0-