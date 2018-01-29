Футболисты Украины стали обладателями Кубка развития-2018, у белорусов - бронза

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Украины (U-17) стали победителями 14-го розыгрыша Кубка развития, который завершился в минском футбольном манеже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке за первое место украинская дружина победила сверстников из Израиля со счетом 2:1. Украинцы стали обладателями почетного трофея, израильтяне второй год подряд финишировали вторыми, бронзовые награды также во второй раз кряду достались футболистам Беларуси.
За все время проведения розыгрыша Кубка развития футболисты Беларуси дважды становились его победителями - в 2006 и 2007 годах. Самой титулованной является команда России, у которой 5 трофеев (2008, 2010, 2014, 2015, 2017), на один титул меньше у сборной Украины (2009, 2012, 2016, 2018), по два раза - Беларусь и Бельгия (2011, 2013), в 2005 году не было равных команде Сербии и Черногории.-0-
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