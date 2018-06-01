Футболисты сборной Украины сыграли вничью с марокканцами в товарищеском матче

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные контрольные матчи провели участники футбольного чемпионата мира, который стартует 14 июня в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Марокко в швейцарской Женеве встречалась с командой Украины, которая не пробилась в число финалистов мирового первенства. Игра прошла с небольшим преимуществом африканских футболистов, но зрители так и не увидели забитых мячей - 0:0.
С таким же нулевым результатом будущий соперник белорусов на групповом этапе Лиги наций сборная Люксембурга завершила домашний спарринг с футболистами Сенегала.
Также вничью, но результативную, сыграли в Трнаве сборные Словакии и Нидерландов - 1:1. В начале игры словаков вывел вперед Адам Немец из бухарестского "Динамо", а вскоре после перерыва голландский легионер московского "Спартака" Квинси Промес восстановил равновесие в счете.
Главным из сегодняшних товарищеских матчей станет поединок в Ницце, где один из фаворитов предстоящего чемпионата мира сборная Франции примет команду Италии, не попавшую в число участников ЧМ-2018. Кроме того, футболисты Австралии сыграют с чехами, сборная Республики Корея встретится с командой Боснии и Герцеговины, египтяне будут соперничать с колумбийцами.
Планетарный футбольный форум стартует в России 14 июня, а финиширует 15 июля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3538 BYN
|2.349 BYN
|2.358 BYN
|USD
|2.0123 BYN
|2.01 BYN
|2.018 BYN
|RUB
|3.2422 BYN
|3.22 BYN
|3.243 BYN