Футболисты сборной Украины сыграли вничью с марокканцами в товарищеском матче

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные контрольные матчи провели участники футбольного чемпионата мира, который стартует 14 июня в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Марокко в швейцарской Женеве встречалась с командой Украины, которая не пробилась в число финалистов мирового первенства. Игра прошла с небольшим преимуществом африканских футболистов, но зрители так и не увидели забитых мячей - 0:0.

С таким же нулевым результатом будущий соперник белорусов на групповом этапе Лиги наций сборная Люксембурга завершила домашний спарринг с футболистами Сенегала.

Также вничью, но результативную, сыграли в Трнаве сборные Словакии и Нидерландов - 1:1. В начале игры словаков вывел вперед Адам Немец из бухарестского "Динамо", а вскоре после перерыва голландский легионер московского "Спартака" Квинси Промес восстановил равновесие в счете.

Главным из сегодняшних товарищеских матчей станет поединок в Ницце, где один из фаворитов предстоящего чемпионата мира сборная Франции примет команду Италии, не попавшую в число участников ЧМ-2018. Кроме того, футболисты Австралии сыграют с чехами, сборная Республики Корея встретится с командой Боснии и Герцеговины, египтяне будут соперничать с колумбийцами.

Планетарный футбольный форум стартует в России 14 июня, а финиширует 15 июля.-0-