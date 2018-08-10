Футболисты "Урала" и "Динамо" сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата России

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Урала" и московского "Динамо" сыграли вничью в стартовом поединке 3-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Екатеринбурге прошла с преимуществом хозяев, но в первом тайме им не удалось отличиться. Зато в начале второй половины встречи румынский легионер "Урала" Эрик Бикфалви открыл счет. Гости не сдавались, и на 85-й минуте матча вышедший на замену Евгений Марков сравнял результат - 1:1. Для уральцев это первая ничья после двух стартовых поражений, а динамовцы в третий раз подряд разделили очки с соперниками.

Еще 3 матча состоятся 11 августа: "Енисей" (Красноярск) - ЦСКА (Москва), "Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала), "Ростов" - "Крылья Советов" (Самара). В воскресенье, 12 августа, пройдут еще две встречи: "Оренбург" - "Локомотив" (Москва), "Арсенал" (Тула) - "Ахмат" (Грозный).

Лидер российского первенства, соперник минского "Динамо" по квалификации Лиги Европы питерский "Зенит" свой матч 3-го тура проведет 13 августа в гостях у казанского "Рубина".-0-