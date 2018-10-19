Футболисты "Витебска" и "Днепра" откроют 25-й тур чемпионата Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, вызванного матчами сборных, сегодня возобновятся игры футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке 25-го тура футболисты "Витебска" примут на своем поле аутсайдера турнира могилевский "Днепр". Хозяева не теряют надежды попасть в число призеров, а вот перед гостями стоит задача сохранить прописку в высшей лиге. Перед сегодняшней встречей могилевчане проиграли четыре поединка подряд и занимают последнее место в турнирной таблице. В первом круге нынешнего первенства витебчане обыграли "Днепр" на его поле с минимальным преимуществом 1:0.

Главные фавориты турнира свои встречи проведут 20 октября. Борисовский БАТЭ примет у себя дома "Городею", столичное "Динамо" сыграет в гостях у земляков из ФК "Минск", солигорский "Шахтер" на своем поле будет соперничать с гродненским "Неманом".

Еще три поединка состоятся 21 октября: "Динамо" (Брест) - "Торпедо" (Минск), "Смолевичи" - "Ислочь" (Минский район), "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). Завершится тур 22 октября матчем "Луч" (Минск) - "Гомель".

Турнирное положение:

1. БАТЭ - 57 очков (23 матча),

2. "Шахтер" - 48 (23),

3. "Динамо" (Минск) - 48 (23),

4."Витебск" - 47 (23),

5. "Динамо" (Брест) - 41 (23),

6. "Торпедо-БелАЗ" - 40 (23),

7. "Неман" - 38 (24),

8. "Слуцк" - 36 (24),

9. "Гомель" - 26 (24),

10. "Ислочь" - 24 (24),

11. "Минск" - 23 (24),

12. "Городея" - 22 (24),

13. "Смолевичи" - 21 (24),

14. "Торпедо" - 18 (24),

15. "Луч" - 17 (24),

16. "Днепр" - 13 (24).

Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Савицкий ("Динамо", Брест) и Евгений Шикавка ("Слуцк"), забившие по 11 мячей.-0-