Футболисты "Витебска" вернулись на 3-е место в чемпионате Беларуси

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" победили "Ислочь" со счетом 2:0 в 13-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме сегодняшней домашней игры витебчане на смогли забить гол, но на 49-й минуте защитник "Ислочи" Дмитрий Алисейко отправил мяч в свои ворота, а на исходе часа игрового времени отличился витебский защитник Евгений Клопоцкий. Благодаря этой виктории "Витебск" вернулся на 3-е место, обойдя солигорский "Шахтер".

Завершится тур в Бресте, где местное "Динамо" примет футболистов "Городеи".

Результаты остальных матчей 13-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:0, "Слуцк" - "Динамо" (Минск) - 0:1, "Днепр" (Могилев) - "Торпедо" (Минск) - 1:2, "Смолевичи" - "Неман" (Гродно) - 0:1, "Минск" - "Гомель" - 0:2, "Луч" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" - 1:3.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 32 очка, "Динамо" (Минск) - 28, "Витебск" - 27, "Шахтер" - 25, "Неман" - 24.-0-