14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольная академия миланского "Интера" начнет работу в Минске в сентябре текущего года. Об этом стало известно сегодня во время подписания в столичном Доме футбола договора об открытии академии, сообщает БЕЛТА.

Подготовка юных футболистов по итальянским методикам будет проходить на базе "Футбольной школы Николая Мурашко" (ФШМ-Минск) - на первом частном поле в Минске, недавно открывшемся в микрорайоне Курасовщина. Тренироваться в академии смогут дети с 7 лет. Большое внимание здесь будут уделять не только постановке техники и физподготовке, но и таким необычным дисциплинам, как тимбилдинг и спортивная психология. Кроме того, обучать будут шахматам и иностранным языкам.

Во время мероприятия

Согласно подписанному договору между ФК "Интер" и ФШМ-Минск, обучать иностранцы обязуются не только юных игроков, но и тренерский состав. Каждый год наставники будут выезжать на стажировки в Милан, а специалисты из Италии ежегодно в течение нескольких месяцев будут работать в Минске, контролируя и корректируя при необходимости процесс обучения. Сильнейшие ученики академии будут стажироваться в Милане и тренироваться непосредственно с основной командой. По словам технического директора ФК "Интер" Марко Монти, система тренировок и воспитания спортсменов построена таким образом, что у белорусских детей теперь есть прямой путь в итальянскую команду.

Марко Монти

Отбор в академию будет проходить только при участии специалистов из Италии. Уже в июне в Минске в течение двух недель будут работать кэмпы под руководством итальянских тренеров. В дальнейшем специалисты миланской академии будут приезжать в Беларусь минимум три раза в год для координации работы и отбора новых учеников. Самые талантливые ребята смогут претендовать на стипендию и обучаться бесплатно.

Тренироваться ученики академии будут на новом футбольном поле на ул. Серова. Во время визита в Минск технические специалисты из Италии одобрили площадку, отметив, что такое современное покрытие обладает высокой степенью амортизации и значительно уменьшает риск получения травм во время тренировок.

"Интер" - один из самых титулованных футбольных клубов Старого Света. Он является 18-кратным чемпионом Италии, по три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА. Действующая при нем академия - бесперебойный поставщик молодых талантов. В последние годы футбольная академия "Интера" взяла курс на распространение за рубеж. Ее филиалы уже есть в Бразилии, Аргентине, Китае.-0-