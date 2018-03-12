Футбольная академия миланского "Интера" откроется в Минске

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный итальянский футбольный клуб "Интер" открывает в Беларуси свою футбольную академию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Технический директор академии знаменитого миланского клуба Марко Монти 14 марта в Минске подпишет договор со столичной школой Николая Мурашко и даст старт работе филиала одного из самых титулованных клубов Европы. Юные белорусские футболисты будут тренироваться по современным итальянским методикам. Одним из кураторов проекта "Интер-Академия ФШМ-Минск" будет белорусский форвард Виталий Кутузов, который после выступления в борисовском БАТЭ долгие годы играл в итальянских клубах "Милан", "Авеллино", "Сампдория", "Бари", "Парма" и "Пиза".

Футбольный клуб "Интер", который 9 марта отметил 110-летие со дня основания, является 18-кратным чемпионом Италии, по три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА.-0-