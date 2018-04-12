Футбольная сборная Беларуси поднялась на 79-е место в рейтинге ФИФА

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольная сборная Беларуси в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 79-е место. В мартовском списке белорусы были на 93-й позиции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команда Игоря Криушенко поднялась на 14 ступеней благодаря двум выездным победам над сборными Азербайджана - 1:0 и Словении - 2:0. Сейчас у Беларуси 410 очков. Следующий спарринг белорусские футболисты проведут 6 июня в Бресте против Венгрии, которая сейчас находится на 50-м месте в рейтинге ФИФА, а 9 июня сыграют в Тампере с Финляндией, занимающей 63-е место.
Первая десятка апрельского рейтинга ФИФА:
1. Германия - 1533 очка,
2. Бразилия - 1384,
3. Бельгия - 1346,
4. Португалия - 1306,
5. Аргентина - 1254,
6. Швейцария - 1179,
7. Франция - 1166,
8. Испания - 1162,
9. Чили - 1146,
10. Польша - 1118.
Из стран бывшего Советского Союза лучшая позиция у команды Украины, которая на 30-м месте, хозяин ЧМ-2018 сборная России находится на 66-й строке. Будущие соперники белорусов по групповому этапу Лиги наций занимают такие места: 83 - Люксембург (401 балл), 173 - Молдова (98), 205 - Сан-Марино (101).
Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 17 мая.-0-
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