Футбольная сборная Беларуси поднялась на 79-е место в рейтинге ФИФА

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольная сборная Беларуси в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 79-е место. В мартовском списке белорусы были на 93-й позиции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Игоря Криушенко поднялась на 14 ступеней благодаря двум выездным победам над сборными Азербайджана - 1:0 и Словении - 2:0. Сейчас у Беларуси 410 очков. Следующий спарринг белорусские футболисты проведут 6 июня в Бресте против Венгрии, которая сейчас находится на 50-м месте в рейтинге ФИФА, а 9 июня сыграют в Тампере с Финляндией, занимающей 63-е место.

Первая десятка апрельского рейтинга ФИФА:

1. Германия - 1533 очка,

2. Бразилия - 1384,

3. Бельгия - 1346,

4. Португалия - 1306,

5. Аргентина - 1254,

6. Швейцария - 1179,

7. Франция - 1166,

8. Испания - 1162,

9. Чили - 1146,

10. Польша - 1118.

Из стран бывшего Советского Союза лучшая позиция у команды Украины, которая на 30-м месте, хозяин ЧМ-2018 сборная России находится на 66-й строке. Будущие соперники белорусов по групповому этапу Лиги наций занимают такие места: 83 - Люксембург (401 балл), 173 - Молдова (98), 205 - Сан-Марино (101).

Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 17 мая.-0-